В Софии законодатели ЕС и США обсуждают кибербезопасность и торговлю

В пятницу и субботу (29-30 июня) в столице Болгарии Софии состоится 82-я межпарламентская встреча в рамках Трансатлантического диалога законодателей ЕС и США.

Как проинформировали в пресс-службе парламента Болгарии, законодатели обсудят вопросы сотрудничества с государствами Западных Балкан, кибербезопасности и торгово-экономических отношений.

«В рамках межпарламентской встречи законодателей Европы и США состоятся четыре заседания, на которых представители Европарламента и Конгресса США будут обсуждать политическую обстановку в ЕС и США, взаимодействие в сфере внешней политики, защиту демократических систем от внешнего вмешательства и экономическое сотрудничество, включая торговые отношения», - говорится в сообщении.

Предусмотрены также двусторонние встречи между болгарскими парламентариями и представителями Европарламента и Конгресса США.

Предыдущая встреча в таком формате прошла в декабре 2017 года в Вашингтоне.