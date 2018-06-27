Последнее обновление: 27.06.2018 17:18

Трамп призвал конгресс принять закон о риске иностранных инвестиций

Президент США Дональд Трамп призывает конгресс как можно скорее принять законодательство об оценке рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), предупредив, что в противном случае его администрация сама примет необходимые меры.

"Я аплодирую продвижению законодательства FIRRMA в конгрессе. Я призываю конгрессменов прислать мне сильный билль как можно скорее. Я с нетерпением жду возможности приступить к его реализации, чтобы защитить безопасность и преуспевание Америки", - говорится в заявлении Белого дома.

Трамп предупредил, что если конгрессмены не смогут принять законодательство в необходимой редакции, он поручит администрации задействовать новые инструменты для защиты технологий и интеллектуальной собственности США.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

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