В Великобритании нормируют продажи пива

Крупнейшая британская оптовая продовольственная сеть Booker Group объявила о нормировании продаж пива, сидра и безалкогольных напитков на фоне резко увеличившегося спроса на эту продукцию, обусловленного жаркой погодой и проходящим чемпионатом мира по футболу.

Как сообщает Booker Group, принадлежащая компании Tesco, в одни руки будут продаваться не более десяти упаковок пива, пяти упаковок сидра или безалкогольных напитков. Некоторые британские пивоварни и сети баров уже предупредили о том, что в ближайшие дни у них могут закончиться запасы этой продукции. О сокращении продаж предупредили также Heineken и Coca-Cola.

Изначально проблема вызвана нехваткой углекислого газа для нужд пищевой промышленности, от которой сейчас страдают не только британские, но и европейские производители. Объемы производства углекислого газа в разных видах, включая сухой лед, в Европе сократились из-за перебоев с производством и поставками необходимого для этого аммиака.

Комментируя ситуацию, компания Tesco сообщила: «Из-за дефицита углекислого газа для нужд пищевой промышленности мы испытываем трудности с поставками безалкогольных напитков и пива. Мы с нашими поставщиками прикладываем все силы к тому, чтобы минимизировать последствия этого для наших клиентов и оптимизировать доступность имеющихся в наличии запасов».