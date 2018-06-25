В Беларуси увеличили объемы кредитования жилищного строительства

Постановлением Совмина № 465 от 20 июня 2018 г. увеличены объемы кредитования жилищного строительства.

Как сообщает сайт правительства, соответствующие изменения и дополнения внесены в постановление Совмина от 30 декабря 2017 г. № 1051 ”О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году“.

Согласно документу, объемы увеличены с учетом дополнительно изысканных 66 млн. рублей (кредитные ресурсы ОАО ”БПС-Сбербанк“ – 45,0 млн. рублей и ОАО ”Белинвестбанк“ – 21.0 млн. рублей). Их предусмотрено направить в соответствии с указом № 240 от 4 июля 2017 г. на строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Также увеличены объемы льготных кредитов, выдаваемых по указу № 13 от 6 января 2012 г.: для Могилевской области – на 6,77 млн. рублей для направления на строительство жилых домов в юго-восточном регионе; для Минска – на 4,0 млн. рублей.

Таким образом, объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа № 240, увеличится до 592,0 млн. рублей, льготных кредитов – до 96,44 млн. рублей. Общий объем кредитных ресурсов увеличится от 645,83 до 722,6 млн. рублей.

Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение задания по вводу жилья для военнослужащих в соответствии с потребностью по Брестской области, уточнены определения предельных нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, применяемых для расчета величины господдержки.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.