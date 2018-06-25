Чехи построят в Беларуси фермы на 150 миллионов евро

Чешская компания Bauer Technics станет одним из ключевых участников программы возрождения белорусского свиноводства.

Как рассказал в интервью чешскому изданию Hospodarske Noviny председатель совета Bauer Technics Павел Рампир, компания подписала контракты на строительство на территории Беларуси пяти комплексов по выращиванию свиней и крупного рогатого скота. Стоимость каждого из них оценивается в около 30 млн евро, итого проект обойдется Беларуси в 150 млн евро, пишет Ежедневник.

Первую свиноферму чехи возводят под Оршей, и этот проект должен быть реализован до конца лета этого года. Всего сотрудничество Bauer Technics рассчитано до 2022 года.

Bauer Technics уже работает на белорусском рынке, на который приходится около 60% ее продаж.

В 2013 году компания, которая сегодня принадлежит инвестиционной группе RSBC Роберта Шонфельда, получила подряд на возведение крупного свинокоплекса (на 48 тыс. голов) в Борисовском районе. Его стоимость составила 35 млн евро. Финансирование осуществлялось за счет кредитной линии, открытой чешским и российским банками при поддержке чешской страховой компании EGAP. Свинокомплекс является новым источником мяса для Борисовского мясокомбината. Первая очередь (24 тыс. голов на филиале «Негновичи») сдана в конце 2014 года, вторая, по словам Павла Рампира, в прошлом году.

Напомним, что в 2013 году свиноводческая отрасль Беларуси серьезно пострадала от вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Сначала на крупных свиноводческих комплексах, а потом и частных подворьях, оказавшихся в центре или рядом с эпизоотическим очагом, было проведено массовое истребление поголовья свиней. . В итоге, если на 1 января 2013 года свиное стадо на фермах составляло 4,243 млн голов, то к 1 августа 2014 года уцелеют всего 2,593 млн хрюшек. Восстановить поголовье, несмотря на различные меры господдержки, не удавалось на протяжении многих лет. В свиноводческую отрасль вкладывают деньги несколько частников. Самые крупные проекты реализуют Алексей Олексин, строящий два комплекса в Молодечненском районе, и Николай Говорко, который запустил и запускает фермы в Толочинском, Слонимском, Барановичском и Белыничском районах.