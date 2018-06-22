Латвия расследует сообщения о связи банка ABLV с отмыванием денег из РФ

Власти Латвии говорят, что изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные трансакции для клиентов из России, выявленные инвестором Биллом Браудером, который ведет активную кампанию по разоблачению коррупции.

ABLV был ликвидирован в этом году, после того как Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии в отмывании денег, погрузив прибалтийское государство в финансовый и политический кризис.

В ответ Рига ужесточила контроль над десятком латвийских банков, которые открывали доступ на западные рынки для клиентов из России, Молдавии, а также с Украины, обещая им конфиденциальность на уровне швейцарских банков.

Браудер, который возглавляет кампанию, призванную выявить случаи коррупции с участием россиян и наказать чиновников, которых он винит в гибели в московской тюрьме своего адвоката Сергея Магнитского в 2009 году, заявил о причастности ABLV к сделкам коррупционеров из России.

“Мы подали жалобы латвийским властям с материалами, указывающими на связь многочисленных счетов ABLV с мошенничеством на $230 миллионов, выявленным Сергеем Магнитским”, - сказал Рейтер Браудер, чей фонд Hermitage Capital Management некогда был одной​ из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории России.

По мнению инвестора, часть похищенных из российского бюджета денег прошла через Латвию.

“Латвия была одним из важнейших центров для отмывания российских денег из РФ, - сказал Браудер. - Власти и банковские служащие в течение многих лет допускали трансакции на миллионы долларов и в прошлом закрывали на них глаза”.

Илзе Знотиня, которая возглавляет латвийское ведомство по борьбе с отмыванием денег, сообщила, что в настоящее время чиновники рассматривают жалобу Браудера в отношении ABLV. Банк отрицает совершение каких-либо правонарушений.