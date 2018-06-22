Последнее обновление: 22.06.2018 16:35

В Таиланде сняли запрет на 11 профессий, запрещенных для иностранцев

Власти Таиланда сняли запрет для иностранных граждан на занятие профессиональной деятельностью по 11 из ранее запрещенных для иностранцев 37 профессий.

Заявление об этом было опубликовано в пятницу в Royal Government Gazette, в которой публикуются все новые постановления, указы и законы, и на интернет-сайте министерства труда Таиланда.

В списке вновь разрешенных профессий – неквалифицированная работа в сельском хозяйстве и рыболовстве, работа каменщика, столяра и плотника, производство постельного белья, ножей, обуви, шляп, индивидуальный пошив одежды, гончарное ремесло и иное производство керамики.

В начале текущей недели группа общественных организаций, объединяющих розничных торговцев Таиланда, подала в правительство петицию о внесении в список профессию продавца, однако в петиции было отказано, и в опубликованный в пятницу список эта профессия не вошла.

Недоступными для иностранцев остались профессии адвоката (помимо консультативной деятельности и международного арбитража), туристического гида, продавца в магазине, водителя по найму, включая такси, ручное ткачество, ручное производство сигарет на продажу, производство монашеских чаш для подаяния для буддийских монахов, производство тайских национальных кукол и тайских национальных музыкальных инструментов, производство зонтиков, работа секретаря и другие.

В Таиланде в строительстве, фабрично-заводском производстве и сфере обслуживания работают сотни тысяч гастарбайтеров из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, во многих случаях – нелегально. В течение последних десяти лет правительство ежегодно объявляет специальным указом временно действующие квоты на официальный прием на работу иностранных граждан по рабочим профессиям, которые продлеваются раз в год. Квоты ежегодно увеличиваются, однако это увеличение не успевает за ростом потребности в иностранной рабочей силе. При выделении квот предоставляется иммунитет от преследования по закону нелегальным гастарбайтерам, оформляющимся на работу по квоте, и их нанимателям. Отмена запрета на ряд ранее запрещенных иностранцам профессий расширяет сферу легальной трудовой деятельности иностранцев на территории королевства Таиланд, говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

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