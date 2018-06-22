Беларусь вводит запрет на экспорт необработанных шкур КРС без сделок на БУТБ

Лукашенко 20 июня подписал декрет № 2, которым внес изменение в декрет от 7 мая 2012 года № 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности".

Документ предусматривает запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

"Нормы декрета будут способствовать обеспечению загрузки производственных мощностей кожевенных предприятий путем максимальной переработки республиканских ресурсов кожевенного сырья для удовлетворения потребности в натуральных кожах организаций легкой промышленности", - говорится в комментарии к документу.