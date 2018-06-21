Россиян пошлинами отучат от дорогих покупок через интернет

Минфин России рассматривает вариант снижения в 2019 году порога беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро за посылку, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но с 1 июля мы предлагаем 500 [евро в месяц], а дальше либо с 1 января [2019 года], либо с 1 июля - 200 [евро]. А, возможно, будет установлено ограничение в 100 [евро] на одну посылку", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о планах по снижению порога беспошлинного ввоза посылок. Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 1000 евро в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину, пишет finanz.ru.

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС - до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года.

В соответствии с проектом постановления правительства РФ, снизить пошлину планируется с 1 июля 2018 года - до 500 евро в месяц, а с 1 января 2019 года - до 200 евро за каждое отправление.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает подойти к вопросу более радикально и облагать пошлинами все посылки из зарубежных интернет-магазинов, вне зависимости от стоимости. В качестве компенсации можно снизить единую ставку пошлины, с 30% до 20%, а также ввести комбинированную ставку, например, не менее 1 евро за 1 кг.

Отмена порога беспошлинного ввоза, по мнению ФТС, поможет российским интернет-магазинам успешнее конкурировать с зарубежными. Эти предложения ФТС уже направила в Минфин.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отмечал, что ведомство в целом согласно с предложениями ФТС, но такие изменения возможны не ранее 2021 года и только после оценки готовности информационных систем таможни.

По мнению Минпромторга, пошлина с каждой интернет-покупки снизит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции. Между уплатой НДС иностранным интернет-магазином и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница, указывали в Минпромторге. А сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя.