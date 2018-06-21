На финпомощи Греции Германия заработала почти 3 млрд евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро. Об этом сообщило сообщает сегодня dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии "Союз-90"/"зеленые".

В соответствии с заключенными соглашениями прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции, напоминает "Немецкая волна". Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

К 2017 году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал около 3,4 млрд евро. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму прибыль была перечислена только в 2013 (527 млн евро) и в 2014 году (387 млн евро). Кроме того, кредит Афинам по линии госбанка KfW принес Берлину проценты в размере 400 млн евро.

Эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер призвал снизить долговое бремя Греции. Недопустимо санировать бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг, считает он. По словам С.-В.Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания", заявил эксперт "зеленых".

С 2010 года Греция получает от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь. Выплаты по третьему пакету помощи в размере 86 млрд евро будут завершены в августе.

Афины потратят около 3,3 млрд евро на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету. После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам.