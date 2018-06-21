Курсы валют в банках Минска на 21 июня 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,002 рубля, минимальный курс снизился на 0,005 рубля и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,009 рубля и составила 2,313 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,322 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(не изменился, минимальный курс продажи составил 3,16(не изменился).