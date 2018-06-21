В Беларуси подкорректировали механизм коммерциализации результатов научной деятельности

Лукашенко подписал указ № 240 по совершенствованию механизма коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, сообщает его пресс-служба.

"Нормы указа позволят более гибко планировать процесс введения в гражданский оборот или использования для собственных нужд результатов научно-технической деятельности - объектов интеллектуальной собственности и документированной научно-технической информации", - говорится в комментарии к документу.

Указом определяются обладатели имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, способы и сроки коммерциализации. Сроки будут устанавливаться с учетом отраслевой специфики проектов. Если в запланированный период времени коммерциализация не обеспечена, то предусмотрен возврат бюджетных средств.

Одновременно документом предоставляется возможность освободить добросовестных исполнителей от ответственности, если результаты не освоены по объективным причинам. Это будет способствовать выполнению перспективных научно-технических разработок с высокой степенью риска.

Власти ожидают, что "принятие указа позволит активизировать научно-техническую деятельность и усовершенствовать правовые условия коммерциализации ее результатов".