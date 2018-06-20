Последнее обновление: 20.06.2018 17:06

Сейм Латвии решил вывести с рекламного рынка общественные СМИ

Сейм Латвии в среду в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие уход общественных (финансируемых из государственного бюджета) СМИ с рынка рекламы в 2021 году, сообщили в пресс-службе парламента.

Вопрос о выделении необходимого финансирования на эти цели Сейм решит при рассмотрении проекта госбюджета на соответствующий год.

"Принятый законопроект призван укрепить латвийское информационное пространство, способствовать более широкой доступности качественного и достоверного содержания в программах электронных СМИ. С 2021 года общественные СМИ уйдут с рекламного рынка", - сообщили в пресс-службе парламента.

С 2021 года общественным электронным СМИ будут выделены дополнительные средства в таком объеме, который соответствует доходам, полученным за размещение коммерческих объявлений, и расходам на замену коммерческих объявлений оригинальным содержанием.

К общественных СМИ в Латвии относятся два канала Латвийского телевидения — ЛТВ1 и ЛТВ7, группа радиостанций объединенная брендом Латвийское радио и интернет портал LSM.LV

Принятый Сеймом законопроект должен утвердить президент.

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