FedEx отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли

FedEx Corp во вторник отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы Уолл-стрит, в то время как выручка и операционная маржа выросли во всех подразделениях компании.

Фирма, предоставляющая почтовые и курьерские услуги, сообщила, что прибыль в четвертом квартале за исключением некоторых статей баланса составила $5,91 на акцию, на 20 центов превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер. Выручка совпала с ожиданиями Уолл-стрит, повысившись на 10,2 процента до $17,3 миллиарда.

Аналитики сообщили, что квартальные результаты поддержало повышение тарифов, увеличение объема отправлений, улучшение эффективности работы, налоговые льготы и обратный выкуп акций.

“Тем не менее у нас сохраняются опасения об угрозах, оказывающих влияние на свободное перемещение товаров между странами. Торговля - улица с двусторонним движением, и FedEx поддерживает снижение, а не повышение торговых барьеров для наших клиентов”, - сказал глава компании Фредерик Смит.

FedEx прогнозирует рост выручки в 2019 финансовом году примерно на 9 процентов, в то время как аналитики ждали увеличения показателя примерно на 6 процентов.

Компания сообщила, что ждет прибыль на акцию за исключением некоторых статей баланса за 2019 финансовый год на уровне $17,00-$17,60. Аналитики в среднем прогнозируют показатель в $17,47 на акцию.