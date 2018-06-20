General Electric покинет индекс Dow Jones

Акции многопрофильного концерна General Electric 26 июня будут исключены из Dow Jones Industrial Average.

На замену GE в индекс, в расчет которого входят 30 компаний, включат бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc.

Как говорится в сообщении Индексного комитета S&P Dow Jones Indices, изменения в составе индекса, увеличивающие вес розничной торговли и здравоохранения, позволят Dow Jones Industrial Average лучше измерять состояние экономики и фондового рынка США.

GE была включена в индекс в момент его запуска в 1896 году, с 1907 компания находилась в его составе без перерывов и является старейшей в списке.

В 90-х годах прошлого века GE была крупнейшей по капитализации корпорацией мира.

Акции GE подешевели за последние 12 месяцев более чем на 50% и стали самыми дешевыми из всех бумаг, которые входят в расчет индекса.

В последнее время GE переживала проблемы, связанные с последствиями выхода из страхового бизнеса, а также снижением спроса на ряд видов промышленного оборудования в мире.

Компания, капитализация которой составляет сейчас немногим более 110 млрд долларов, сократила дивиденды, продает активы и проводит реструктуризацию, которая может привести к ее разделению.