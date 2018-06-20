Последнее обновление: 20.06.2018 13:33

В Беларуси 35,5% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся

В январе-мае 2018 г. организациями всех форм собственности построено 14,8 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1319,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 468,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 317,8 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 286 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 386,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,3% от общего ввода по республике.

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