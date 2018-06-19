Последнее обновление: 19.06.2018 19:03

Россия решила обложить товары из США дополнительными пошлинами

Российские власти решили ввести «балансирующие меры» в отношении импортируемых из США товаров в виде дополнительных импортных пошлин, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, его слова распространила пресс-служба ведомства.

Дополнительные пошлины будут введены «в ближайшее время», заявил чиновник. «Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», - подчеркнул он.

Как пояснил министр, эти меры приняты в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия. При этом Минэкономразвития не уточнило, на какие конкретно товары будет распространено это решение. «Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется ещё несколько дней», - уточнили в пресс-службе МЭР.

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