Росстат объявил стагнацию промышленности статистической ошибкой

Российские статистики подключились к выполнению майского указа президента Владимира Путина, потребовавшего ускорить рост экономики до темпов выше мировых, пишет finanz.ru.

В понедельник Росстат опубликовало свежий пакет статистики по промышленности, в котором аннулировал данные, свидетельствовавшие о стагнации производства в последние 1,5 года.

По новой оценке, в прошлом году промышленность в России выросла не на 1%, а на 2,1% - в точном соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в подчинение которого Росстат был переведен в 2016 году.

Объемы выпуска в несырьевых отраслях - на фабриках и заводах обрабатывающего сектора - были пересмотрены вверх в 12,5 раз: вместо 0,2% роста теперь Росстат фиксирует 2,5%.

Данные по текущей ситуации были улучшены втрое: оценку роста за апрель Росстат поднял с 1,3% до 3,9%, а на май оценил ускорение в 3,7% - вдвое больше, чем в Евросоюзе, и на 0,3 процентного пункта выше, чем в США.

Радикальный пересмотр данных провели сами промышленники, которые систематически предоставляли "заниженные данные о производстве", цитирует "Интерфакс" объяснение Росстата.

Предприятиям дается всего 4 дня, чтобы отчитаться об объемах за месяц, поэтому многие цифры от них поступают в предварительном, оценочном виде, а затем "существенно корректируются", прежде всего по цене: "реальную стоимость продукции собственник может определить только после ее окончательной реализации", объясняет Росстат.

Кроме того, с 2016 года были внесены изменения в методологию, напоминает ведомство: ее привели в соответствие с европейскими требованиями и "гармонизировали". В частности, к промышленности отнесли "кондиционирование воздуха", "сбор отходов", всего 111 видов новой "продукции", в том числе военной.

Если предыдущая методология учитывала только те военные объекты и активы, которые могли быть использованы в гражданских целях, то новая - все, объяснял тогда Росстат.

После пересмотра методики спад за 2016 в 0,5% пересмотрели до роста на 3%, а падение 2015 года оказалось в 4 раза меньше изначальной оценки - 0,8% вместо 3,4%.

Данные продолжают переклассифицироваться и сейчас, поскольку новый классификатор ОКВЭД2 "оказался для респондентов весьма проблематичным", говорится в релизе Росстата.

Пересмотр данных связан с учетом продукции оборонно-промышленного комплекса, отмечает экономист Citigroup Екатерина Власова: "Большая часть военных расходов России идет не на содержание армии, а на производство оружия - эти расходы раньше не включались в расчет ВВП, а теперь включают".