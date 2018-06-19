Китай назвал угрозы США ввести новые пошлины шантажом

Угрозы США ввести новые пошлины на китайские товары являются шантажом и отступлением от достигнутого сторонами консенсуса, говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"После опубликования перечня на 50 миллиардов долларов США вновь перешли все границы, угрожают установить перечень товаров на 200 миллиардов долларов для взимания дополнительной пошлины. Подобные проявление крайнего давления и метод шантажа являются отступлением от консенсуса, достигнутого сторонами на многочисленных консультациях, и заставляют все мировое сообщество испытывать крайнее разочарование", - говорится в заявлении торгового ведомства Китая.

В нем также отмечается, что Китай примет жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", - говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.

В заявлении также подчеркивается, что реакция китайской стороны направлена на защиту и отстаивание государственных интересов и интересов китайского народа, а также за защиту системы свободной торговли и общих интересов всего человечества.

В Минкоммерции подчеркнули, что несмотря ни на какие внешние изменения Китай и дальше будет твердо придерживаться политики реформ и открытости, продвигать высококачественное развитие экономики, ускорять строительство современной экономической системы.