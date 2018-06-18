Последнее обновление: 18.06.2018 17:57

Переговоры о торговом соглашении между ЕС и Австралией состоятся в июле

Евросоюз и Австралия официально запустили переговоры по соглашению о торговле, первый их раунд назначен на июль, говорится в сообщении ЕК.

"ЕС и Австралия запускают переговоры для широкого торгового соглашения", - говорится в релизе, где уточняется, что первый их раунд "состоится в Брюсселе со 2 по 6 июля".

Одна из целей этих переговоров – снять барьеры для торговли товарами и услугами, сообщает ЕК.

Евросоюз является вторым крупнейшим торговым партнером Австралии, объем двусторонней торговли товарами в прошлом году приблизился к 48 миллиардам евро, говорится в релизе.

"Соглашение может увеличить торговлю товарам между двумя партнерами более чем на треть", - отмечается в нем.

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