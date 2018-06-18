Курсы валют в банках Минска на 18 июня 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,002 рубля, минимальный курс вырос на 0,003 рубля и составил 2,008 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,035 рубля и составила 2,32 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,33 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,17(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,19(снизился на 0,02 рубля).