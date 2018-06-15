Последнее обновление: 15.06.2018 13:22

Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ по американской экономике

Минфин США выразил несогласие с среднесрочным и долгосрочным прогнозом Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики Соединенных Штатов.

"В то время как мы ценим работу МВФ и разделяем краткосрочные прогнозы по экономическому росту, мы значительно расходимся c фондом в среднесрочных и долгосрочных прогнозах. Министерство финансов полагает, что наша политика, включая повышение производительности вкупе с налоговой реформой и облегчением регулирования, приведет к более устойчивому экономическому росту", - говорится в заявлении Минфина по итогам публикации обзора МВФ.

Ранее в рамках завершения консультаций фонда и американской администрации МВФ выпустил обзор, согласно которому сохранил прогноз роста экономики США на два ближайшие года 2,9 % и 2,7% ВВП. Однако, согласно прогнозу на будущие периоды, рост будет поэтапно замедляться. В 2019 году ожидается, что американская экономика будет расти на 1,9%, в 2020 на 1,7%, в 2021 на 1,5%, в 2022 на 1,4%.

Более того, фонд не исключил, что этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным и после 2020 года американская экономика может столкнуться с рецессией.

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