Лагард предупредила о кризисе доверия инвесторов из-за политики США

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает пока незначительного негативного прямого эффекта от ответных мер в отношении США из-за их торговых пошлин в диапазоне 0,1-0,2 % ВВП, но самый главный эффект будет на экономику СЩА из-за утраты доверия инвесторов, заявила в ходе пресс-конференции глава МВФ Кристин Лагард.

"Возможный прямой эффект от торговых пошлин США, от того, что другие страны в ответ повысят тарифы, то, что мы уже смоделировали, это скорее небольшой (эффект) — порядка 0,1-0,2%. Это магнитуда, о которой мы говорим. Но то, что более сложно оценить, это реальный ущерб доверию инвесторов и бизнес-сообществу", - отметила Лагард.

"Мы все уже видим, к примеру, сокращение инвестиций от Европы, что прямое последствие ситуации в области торговли … Вопрос доверия даст более сильный и всеобъемлющий эффект, который сложно предсказать в цифрах, но его почувствуют все участники процесса", - добавила она.

Вечером в среду издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе начать взимать пошлины на китайские товары. По данным издания, эти пошлины могут затронуть экспорт товаров на десятки миллиардов долларов. Если Трамп одобрит введение новых мер, то сбор пошлин может начаться уже в следующую пятницу, но окончательного решения он при этом еще не принял.

В начале июня в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров между двумя странами, в которых принимали участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле. Китайская сторона в публикованном заявлении также предупредила, что если США введут ограничительные меры, то все достигнутые ранее договоренности, не будут иметь силы.

Кроме того, в марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО. Глава МИД Канады также заявляла о возможности введения пошлин в отношении США в июле.