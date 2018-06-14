Последнее обновление: 14.06.2018 18:00

Парламент Греции принял закон о новых реформах

Парламент Греции в четверг принял законопроект о новых реформах, проведения которых требуют международные кредиторы.

За проголосовали 154 депутата правящей коалиции, против — 143 депутата. Всего в парламенте 300 мест.

Законопроект предусматривает, в частности, сокращение пенсий новых пенсионеров, снижение необлагаемого налогом уровня доходов, повышение налогов, приватизацию госпредприятий, сокращение расходов на общественные и социальные нужды.

Несколько десятков "предварительных условий" были согласованы с кредиторами из ЕС и МВФ и их принятие необходимо для выделения последнего транша кредита и выхода Греции в августе этого года из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро.

Законопроект рассматривается как срочный. 21 июня "греческий вопрос" будет рассматриваться на заседании Еврогруппы.

Днем в Афинах прошли митинги против новых мер экономии.

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