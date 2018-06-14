Народный банк Китая не стал менять ставки, зафиксировал "неожиданно слабый" рост активности

Экономика Китая наконец начинает охлаждаться после многолетней борьбы властей с рискованным кредитованием, которая приводит к увеличению стоимости заимствований для компаний и потребителей, при этом опубликованные в четверг данные указали на повсеместное замедление экономической активности в мае.

Народный банк Китая в четверг оставил краткосрочные процентные ставки без изменений, вызвав обеспокоенность по поводу состояния экономики страны. Решение ЦБ удивило рынки, которые ожидали, что регулятор, как обычно, последует примеру ФРС США, накануне повысившей базовую ставку.

Рост промпроизводства, инвестиций и розничных продаж в Китае оказался хуже, чем ожидалось, что нивелирует оптимистичные данные о торговле и указывает на сохранение слабости экономики в случае дальнейшей борьбы Пекина с загрязнением окружающей среды, сомнительными правительственными проектами и теневым банкингом.

Данные, согласно которым рост инвестиций был самым медленным за более чем 22 года, “оказались неожиданно слабыми по китайским меркам”, говорят экономисты Rabobank, отмечая, что это может объяснять решение центробанка оставить процентные ставки без изменений.

Рост инвестиций в основные фонды замедлился до 6,1 процента в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продемонстрировав самые медленные темпы как минимум с февраля 1996 года.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что рост инвестиций в первые пять месяцев этого года останется на уровне 7 процентов, как в январе-апреле.

Промышленное производство в мае увеличилось на 6,8 процента в годовом выражении при прогнозе на уровне чуть ниже апрельских 7 процентов.

Розничные продажи выросли в мае на 8,5 процента, продемонстрировав минимальные темпы с июня 2003 года, согласно расчетам Рейтер. Аналитики ожидали роста продаж на 9,6 процента по сравнению с 9,4 процента в апреле.

В то же время данные о торговле в мае внушают оптимизм, при этом показатели экспорта превзошли прогнозы, но аналитики говорят, что этот драйвер роста экономики также может утратить динамику в ближайшие месяцы.