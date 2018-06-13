Весь Крым остался без света

Днем 13 июня свет пропал в нескольких районах Симферополя и Севастополя, а также в ряде других населенных пунктах полуострова, сообщается в telegram-канале AMS Simferopol.

Агентство ТАСС сообщает, что помимо отсутствия электроэнергии возникли и проблемы с сотовой связью.

Агентство «Крыминформ» со ссылкой на источники сообщило о том, что от электроснабжения отключен весь полуостров. «Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся», — отметил собеседник агентства. Собеседник «Крыминформа» предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Краснодарского края в Крым.

Источник РБК, близкий к одному из федеральных министерств, сообщил о том, что причиной блэкаута стала авария на подстанции «Тамань», где произошло задымление на одной из секций.

Эту информацию РБК подтвердил и еще один источник, близкий к федеральным ведомствам. По его словам, в результате возгорания на подстанции отключились линии электропередач, которые шли к энергомосту на полуостров.

Информацию о том, что ЧП произошло именно на этой подстанции в Краснодарском крае, агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

Агентство «Крыминформ» сообщает, что ряд учреждений в Симферополе подключили аварийные генераторы. При этом в городе отключились светофоры, перестали ездить троллейбусы.