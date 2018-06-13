Власти Беларуси закладывают рост ВВП в 2019 году на уровне 2,8-4,1%

Правительство Беларуси в макропрогнозе на 2019 год ожидает рост ВВП страны в рамках 2,8% (базовый сценарий)-4,1% (целевой).

Базовый сценарий предлагается использовать для формирования бюджета, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совмина во вторник.

По его словам, проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю, сообщает пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что главные требования к бюджету на 2019 год - его сбалансированность, обслуживание обязательств по государственному долгу и обеспечение всех социальных расходов.

Премьер напомнил, что к концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. По его словам, Минэкономики ожидает выполнение всех ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка на I полугодие 2018 года.

Так, по итогам 1-го полугодия ожидается увеличение объема промпроизводства на 7,8%, розничного товарооборота - на 8,8%, оптового товарооборота - на 6,8%. По словам А.Кобякова, Минэкономики должно внести предложения, которые позволят отраслевым госорганам по итогам года выйти на запланированные темпы роста.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%. По базовому сценарию, который положен в основу бюджета, ВВП вырастет не менее чем на 1,8%.