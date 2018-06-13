Великобритания запустит новую визовую программу для стартаперов

Британский Хоум-офис (​департамент правительства, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок) анонсировал создание в стране новой программы по выдаче виз людям, которые хотят открыть в Великобритании собственный бизнес. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает газета The Independent.

Новый проект, как полагают в ведомстве, сделает процесс получения виз для приезжающих в Великобританию бизнесменов «более быстрым и более плавным». Кроме того, целью этой программы, как поясняет издание, является стимулирование стартаперов на создание в Британии своих предприятий.

В целом же новый способ получения въездных документов, уточняет газета, дополнит визовый режим, который прежде действовал в Великобритании исключительно в отношении выпускников вузов, открыв его для более широкого круга людей.

Первые визы в рамках этой программы начнут выдаваться стартаперам весной 2019 года. Все заявители, как пояснили в Хоум-офисе, должны получить одобрение университета или своего бизнес-спонсора в Великобритании.

«Великобритания может гордиться тем, что мы являемся ведущей страной в сфере технологий и инноваций, но мы хотим сделать больше для привлечения бизнеса в страну, и наша миграционная система играет в этом ключевую роль», — заявил, комментируя соответствующую инициативу, британский министр внутренних дел Саджид Джавид.

Новая визовая программа для предпринимателей, по его мнению, поможет Лондону «продолжать привлекать в королевство наиболее талантливых людей со всего мира и поддерживать ведущую позицию Великобритании в инновационной сфере».

Как этот проект будет действовать в отношении россиян, The Independent не поясняет, как не уточняет и остальные детали этого проекта.​

На данный момент бизнесмены могут получить визу в Великобританию через программу Tier 1. В этом проекте предусмотрен специальный порядок для получения въездных документов для инвесторов (Tier 1 Investor), предпринимателей (Tier 1 Entrepreneur), которые намерены вести бизнес на территории страны, а также для будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur) — полугодичная виза. Последняя предназначена для деловых людей, которые уже ведут переговоры по поводу открытия или покупки компании в Великобритании (продлить такую визу нельзя, после ее окончания нужно выбрать другой тип визы).

28 марта в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон обещал пересмотреть инвестиционные визы 700 россиян. «Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет», - говорила занимавшая тогда должность главы британского МВД Эмбер Радд.

После с этого с проблемой при получении визы столкнулся российский бизнесмен Роман Абрамович. Сначала британские власти дольше, чем обычно, рассматривали документы предпринимателя. Затем The Sun со ссылкой на собственных собеседников написала, что Абрамович в принципе отозвал свою заявку на получение британской инвестиционной визы. Позже стало известно, что он получил гражданство Израиля.