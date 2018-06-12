Последнее обновление: 12.06.2018 18:01

Европарламент проголосует за сокращение депутатского корпуса после Brexit

Европарламент (ЕП) в среду, 13 июня, на пленарной сессии в Страсбурге проведет окончательное голосование об упразднении 46 парламентских мандатов после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), сообщили в пресс-службе ассамблеи.

Ранее в феврале сокращение и перераспределение мандатов членов ЕП одобрили лидеры 27 стран ЕС. Число депутатских портфелей в будущем составе европейской ассамблеи предложено сократить с 751 до 705. Очередные выборы в институт представительной власти ЕС намечены на 23-26 мая 2019 года.

После одобрения Европейским советом решение надлежит окончательно утвердить Европарламенту.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.

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