Последнее обновление: 11.06.2018 14:02

Курсы валют в банках Минска на 11 июня 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,994 рубля, минимальный курс не изменился и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,35 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,354 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21(снизился на 0,01 рубля).

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