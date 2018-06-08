С целью сокращения задолженности подрядчиков перед цементными заводами создадут спецсчета

Лукашенко 7 июня подписал указ № 226 "Об открытии специальных счетов".

Документом предусматривается открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними.

Денежные средства, зачисленные на эти счета, имеют целевое назначение и будут направляться подрядными организациями на расчеты с предприятиями цементной промышленности за полученную продукцию, открытыми акционерными обществами "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер" – на возмещение платежей, произведенных из республиканского бюджета по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, а также на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам белорусских банков.

"Указ подписан в целях создания условий для сокращения задолженности перед организациями цементной отрасли за отгруженную ими продукцию и своевременного обеспечения этими организациями возврата кредитов", - говорится в комментарии к документу.