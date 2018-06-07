Последнее обновление: 07.06.2018 14:17

Испания собирается отменить минимальную сумму покупки в 90 евро для оформления tax free

В Испании гражданам стран, не входящих в состав Евросоюза, отменят минимальную сумму покупки в 90,16 евро для оформления tax free.

"Правительство Испании внесло поправки в закон о налогообложении, чтобы увеличить продажи товаров туристам не из Евросоюза в секторе мелкорозничной торговли и получать возмещение НДС (в среднем это 21%) и с покупок на небольшие суммы. Эта поправка может быть утверждена уже в середине июня", - пишет газета El Periodico.

По данным издания, Испания переживает туристический бум, а отмена минимальной суммы покупки, за которую возвратят НДС, сделает страну еще более привлекательной для путешественников со всего мира.

По мнению представителей торговли, отмена минимальной суммы покупки увеличит оборот малого бизнеса до 120 млн евро в год, который будет заметен по продажам обуви, одежды, аксессуаров, испанских продуктов питания, игрушек, парфюмерии и косметики, где средние цены ниже 90,16 евро.

blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование