Испания собирается отменить минимальную сумму покупки в 90 евро для оформления tax free

В Испании гражданам стран, не входящих в состав Евросоюза, отменят минимальную сумму покупки в 90,16 евро для оформления tax free.

"Правительство Испании внесло поправки в закон о налогообложении, чтобы увеличить продажи товаров туристам не из Евросоюза в секторе мелкорозничной торговли и получать возмещение НДС (в среднем это 21%) и с покупок на небольшие суммы. Эта поправка может быть утверждена уже в середине июня", - пишет газета El Periodico.

По данным издания, Испания переживает туристический бум, а отмена минимальной суммы покупки, за которую возвратят НДС, сделает страну еще более привлекательной для путешественников со всего мира.

По мнению представителей торговли, отмена минимальной суммы покупки увеличит оборот малого бизнеса до 120 млн евро в год, который будет заметен по продажам обуви, одежды, аксессуаров, испанских продуктов питания, игрушек, парфюмерии и косметики, где средние цены ниже 90,16 евро.