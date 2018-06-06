Лесохозяйственным учреждениям разрешили покупать технику на льготных условиях

Государственные лесохозяйственные и природоохранные учреждения, деревообрабатывающие организации, которым предоставлены в аренду участки лесного фонда для заготовки древесины, смогут приобретать современную технику и оборудование на льготных условиях. Об этом говорится в указе № 219.

При этом условия поставки техники и оборудования в эти учреждения будут аналогичны условиям ее приобретения для организаций агропромышленного комплекса.

Документ также предусматривает увеличение размера средств, аккумулируемых на специальных счетах организаций АПК - покупателей техники, с 3% до 5% выручки. В случаях, когда предприятиям не будет хватать этих средств для приобретения техники, допускается направление из местного бюджета надбавок за реализованную продукцию и субсидий на финансирование текущей деятельности, причитающихся организациям агропромышленного комплекса, на соответствующие расчеты.

"Принятие указа позволит всем организациям АПК обеспечивать ритмичное обновление машинно-тракторного парка современной техникой для проведения полевых работ в соответствии с технологическими регламентами", - говорится в комментарии к документу.