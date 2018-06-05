ЦБ Австралии оставил ставки без изменений и дал оптимистичный прогноз

Австралийский центробанк во вторник, как и ожидалось, оставил ставки на рекордно низком уровне и выразил уверенность в продолжении роста экономики, которая уже на протяжении 26 лет не испытывала рецессии, благодаря увеличению экспорта и государственных расходов.

По итогам ежемесячного заседания Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку на уровне 1,5 процента, где она находится последние 22 месяца, ссылаясь на слабость инфляции и рост зарплат. Однако регулятор рассчитывает, что рост ВВП ускорится до “немногим выше” 3 процентов в 2018-2019 годах.

“Последние данные об экономике Австралии соответствуют главному прогнозу банка, согласно которому рост ВВП ускорится и составит немногим выше 3 процентов в 2018-2019 годах”, - говорится в заявлении главы RBA Филипа Лоу.

“Деловая конъюнктура благоприятна, а инвестиции в отрасли, не связанные с горнодобывающей промышленностью, растут. Поддержку экономике также оказывает увеличение объема государственных вложений в инфраструктуру. Ожидается повышение темпов роста экспорта”.

Данные Австралийского бюро статистики, опубликованные во вторник, показали, что государственные расходы увеличились на 1,6 процента в первом квартале до 84,6 миллиарда австралийских долларов с поправкой на инфляцию ($64,7 миллиарда), повышая потенциал роста экономики.

Согласно другим данным, увеличение экспорта и несколько меньший рост импорта прибавили 0,3 процентных пункта к показателю роста ВВП в последнем квартале.

Рост экспорта позволил сократить дефицит торгового баланса страны до 10,5 миллиарда австралийских долларов, минимального уровня с начала 2017 года.