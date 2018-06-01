США думают над размещением системы ПРО в Германии - источники

Вооруженные силы США предварительно обсудили развертывание противоракетной системы в Германии для укрепления обороноспособности Европы, сообщили два осведомленных источника.

Этот шаг, по словам экспертов, может привести к обострению напряженности в отношениях с Москвой.

Предложение о размещении в Европе американской системы ПРО THAAD предшествует решению президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и отражает стремление укрепить противовоздушную и противоракетную оборону на европейских стран.

Несмотря на разногласия Европы и США относительно судьбы ядерного соглашения с Тегераном, страны разделяют озабоченность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Иранские ракеты “Шахаб-3” уже имеют дальность полета около 2.000 километров, достаточную для достижения Южной Европы, и Корпус стражей исламской революции заявлял, что увеличит дальность полета ракет в случае угрозы.

Уже много лет Европейское командование ВС США настаивает на размещении THAAD в Европе, однако этот вопрос приобрел особую актуальность после выхода США из ядерной сделки с Ираном, сказал Рики Эллисон, глава некоммерческой организации Альянс в поддержку ПРО.

Один высокопоставленный немецкий военный чиновник указал на необходимость установить дополнительные радары на территории Европы, чтобы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также использовать ракеты-перехватчики при необходимости.

Минобороны США сообщило, что решение о подобных мерах пока не принято.

“В настоящее время не предполагается размещать системы THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможное будущее военное планирование, так как не хотели бы сигнализировать о наших намерениях потенциальным противникам”, - сказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Развертывание в Европе еще одной оборонительной системы США может убедить союзников по НАТО в Южной Европе, что они уже находятся в пределах досягаемости иранских ракет, сказал один военный чиновник из этого региона.

Разговоры о развертывании систем THAAD в Европе ведутся на фоне роста напряженности между Западом и Россией.

НАТО настаивает на том, что программа противоракетной обороны альянса не направлена против России, однако перешло к более жесткой риторике в адрес Москвы после отравления в Англии бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Москва отрицает причастность к отравлению и объясняет усиление напряженности расширением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также развертыванием противоракетного щита, часть которого была введена в строй в Румынии в 2016 году.

Размещение THAAD в Германии может заполнить пробел в системе радиолокационного слежения, возникший из-за двухлетней задержки с завершением строительства комплекса Aegis Ashore в Польше, который изначально планировалось открыть в этом году.

Этот вопрос может быть поднят в новом докладе Пентагона, посвященном противоракетной обороне, который будет опубликован в начале июня.

Американский чиновник сообщил, что США провели предварительные переговоры с немецкими военными о размещении комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется командование ВВС США в Европе и объединенное командование ВВС НАТО.

“Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников”, - сказал чиновник.

“Согласно предварительной оценке, Германия, скорее всего, не будет возражать против размещения THAAD”.

Американский генерал Кёртис Скапарротти, командующий ВВС США в Европе, на прошлой неделе сказал, что хотел бы увеличить военный контингент и количество техники для сдерживания России, но отказался от дальнейших комментариев.

Еще один источник сказал, что немецкие чиновники открыты для размещения комплекса для усиления защиты гражданского населения.

Минобороны Германии работает над обновлением собственной системы ПРО ближнего и дальнего действия после многолетних сокращений.

МИД Германии, который контролирует размещающиеся в стране зарубежные силы, сообщил, что не может подтвердить, что давал США какие-либо сигналы о возможном размещении THAAD.

В рамках действующих договоров о базировании Вашингтону не нужно разрешение Германии для размещения комплекса, однако, по словам источников, перед тем, как предпринимать какие-либо действия, США официально уведомят Берлин.

THAAD производит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corp. Система способна сбивать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности.