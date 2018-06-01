Правительство РФ с 1 июня снижает акциз на бензин и дизтопливо

Правительство РФ с 1 июня снижает акциз на бензин на 3 тыс. рублей и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей (с тонны от действующих ставок).

Это решение, как сообщал "Интерфаксу" источник в отрасли, было принято в среду, 30 мая, на экстренном совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено высоким темпам роста цен на нефтепродукты.

При этом официальный документ правительства о снижении акцизов пока не опубликован. Источник пояснил, что акциз платится до 25 числа месяца, следующего за отчетным. За это время планируется оперативно внести поправки в Налоговый кодекс и начислить акциз по новой ставке. Таким образом, акциз будет снижен "задним числом", отметил он.

Действующий акциз на бензин был повышен 1 января 2018 года на 10,7% - до 11,213 тыс. рублей за тонну. С 1 июля 2018 года он должен был вырасти до 11,892 тыс. рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января 2018 года также выросла - на 12,7%, до 7,665 тыс. рублей за тонну. Второй этап повышения был предусмотрен с 1 июля 2018 года - до 8,258 тыс. рублей за тонну.

На совещании в среду было также решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года, добавил источник. Помощник Д.Козака Илья Джус подтвердил, что ранее запланированного повышения ставки акцизов на 700 рублей не будет. Принимаемые меры направлены на "стабилизацию ситуации на топливном рынке", сказал он.

Оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.