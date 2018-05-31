Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Казахстана в этом году до 3,7%

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2018 год с 2,6% до 3,7% в связи с ожиданиями подъема цены на нефть и объема добычи, говорится в весеннем выпуске доклада Всемирного банка об экономике Казахстана в 2018 году.

Как полагают аналитики, в среднесрочной перспективе реальный рост ВВП будет колебаться в районе 3%, так как вклад нефтяной отрасли в экономический рост снизится по отношению к периоду 2017-2018 годов. "Учитывая, что прогнозируемые цены на нефть достигнут в среднем $65 за баррель в 2018-2020 годах, баланс счета текущих операций должен улучшиться и перейти от дефицита, наблюдавшегося в 2015-2017 годах, к профициту в 2018-2020 годах. Дефицит государственного бюджета будет постепенно снижаться на фоне усилий по консолидации в налогово-бюджетной сфере", - отмечается в докладе Всемирного банка.

Согласно документу, темпы роста реального ВВП ускорились с немногим более 1% в среднем в год в 2015-2016 годах до около 4% в 2017 году. Эта динамика сохранилась и в первом квартале 2018 года, когда ВВП вырос примерно на 4,1%. Однако укрепление экономических показателей вызвано главным образом улучшением результатов в нефтяной отрасли, связанным с увеличением производства на нефтяных месторождениях, не включенных в планы ОПЕК по сокращению добычи.

Авторы доклада отмечают, что риски для Казахстана включают возможное ослабление внешней среды, обострение проблем в банковском секторе и замедление реализации необходимых структурных реформ. В то же время на фоне растущего геополитического напряжения существует вероятность повышения цен на нефть, что повлияет на рост экономики Казахстана.

В 2017 году ВВП страны вырос на 4%. На текущий год правительство ожидает экономического роста на 3,8%.