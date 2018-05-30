Украина начала взыскание $2,6 млрд долга с Газпрома в странах Европы

В среду начат процесс отягощения акций и других активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах с целью принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража и взыскания с российского газового монополиста $2,6 млрд. Об этом заявил Петр Порошенко на встрече с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато отягощение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - отметил Порошенко.

В то же время президент дал указание не останавливаться на этих трех странах и приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить исполнение поступления выигранных в Стокгольмском арбитраже средств в Украину.

"Речь должна идти и об активах, не исключаю, что включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежными средствами, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат исполнение решений", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза по иску к "Газпрому". НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".