Украина взыскала с «Газпрома» $3,8 млн

Украинский Минюст взыскал около 100 млн грн ($3,8 млн) с «Газпрома» за счет активов российской компании на территории Украины по делу о штрафе в $6,6 млрд якобы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр юстиции страны Павел Петренко.

«Мы уже взыскали часть средств — это все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн грн», - сообщил Петренко.

Речь идет о решении Хозяйственного суда Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 2016 года, который обязал «Газпром» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции выплатить в украинский бюджет более 171 млрд грн ($6,6 млрд). «Газпром» с решением не согласился и оспорил его. На прошлой неделе Киевский апелляционный суд отклонил жалобу российской компании.

Глава украинского Минюста также пообещал, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами относительно других судебных решений, в том числе по решению Стокгольмского арбитража в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», - подчеркнул Петренко.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Президент Украины Петр Порошенко 12 марта пообещал взыскать с «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража «все до копейки».