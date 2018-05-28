Беларусь увеличила импорт нефти из РФ в январе-марте на 11,5%

В 1-м квартале 2018 года Белоруссия импортировала из России 4,51 млн тонн нефти, что 11,5% больше, чем в январе-марте 2017 года.

Согласно данным Белстата, в стоимостном выражении импорт нефти вырос на 36,5% и составил $1,6 млрд.

Беларусь в январе-марте экспортировала 405,3 тыс. тонн нефти собственной добычи (рост на 0,7%), средняя цена возросла на 26,4%, до $462 за тонну. В стоимостном выражении экспорт нефти собственной добычи увеличился на 27,3% - до $187,2 млн.

Экспорт нефтепродуктов из страны в январе-марте этого года вырос на 32% - до 3,39 млн тонн.

В первом квартале Беларусь ввезла 1,1 млн тонн нефтепродуктов (рост на 54,6%) на $400,5 млн (рост на 76%) по средней цене $367 за тонну (рост на 13,8%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.