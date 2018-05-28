Последнее обновление: 28.05.2018 13:14

Президент Бразилии снизил цены на дизель на фоне протестов водителей

Президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей грузовиков, которые своими протестами парализовали движение в стране, и снизил цены на дизельное топливо.

Ранее Темер говорил, что направит федеральные силы безопасности для прекращения перекрытий трасс водителями. Акции идут с начала прошлой недели в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо. Ущерб от протестов оценивается в несколько миллиардов долларов.

"Цена на дизель уже снижена на 46 сентаво (13 центов США), она будет действительна в течение 60 дней … И через два месяца останутся только корректировки, чтобы каждый дальнобойщик мог планировать свои затраты и стоимость груза", - написал Темер в своем микроблоге в Twitter.

Также Темер сообщил о временной отмене взимания платы за каждую ось грузовых машин на пунктах сбора дорожных платежей на всей территории страны.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование