Президент Бразилии снизил цены на дизель на фоне протестов водителей

Президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей грузовиков, которые своими протестами парализовали движение в стране, и снизил цены на дизельное топливо.

Ранее Темер говорил, что направит федеральные силы безопасности для прекращения перекрытий трасс водителями. Акции идут с начала прошлой недели в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо. Ущерб от протестов оценивается в несколько миллиардов долларов.

"Цена на дизель уже снижена на 46 сентаво (13 центов США), она будет действительна в течение 60 дней … И через два месяца останутся только корректировки, чтобы каждый дальнобойщик мог планировать свои затраты и стоимость груза", - написал Темер в своем микроблоге в Twitter.

Также Темер сообщил о временной отмене взимания платы за каждую ось грузовых машин на пунктах сбора дорожных платежей на всей территории страны.