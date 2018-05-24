Границы Минска расширили за счет земельных участков Смолевичского района

В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы Минска и Смолевичского района. Соответствующий указ № 194 подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно указу, в черту Минска включены расположенные в Смолевичском районе Минской области земельные участки общей площадью 158,44 га, в том числе 147,51 га – земли республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск», 10,93 га – земли государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз».

Все эти земельные участки включаются в территорию Октябрьского района Минска.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.