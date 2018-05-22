Последнее обновление: 22.05.2018 13:38

Audi отзовет более 11 тыс. машин в России из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Официальный дилер Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 11003 автомобилей в России из-за возможного сбоя в работе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомашины Audi (A4, A5, Q5, Q7), которые были проданы c 2017 года по 2018 год. У автомобилей этих моделей после ДТП может не определиться текущее положение, если оно изменялось после совершения аварийного вызова. Также при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля.

У этих автомашин обновят программное обеспечение межсетевого интерфейса.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, которая используется в военных и гражданских целях. Система ЭРА-ГЛОНАСС позволяет вызывать оперативные службы на место ДТП, которое определяется по спутниковой навигации.

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