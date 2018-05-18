Внешнеторговый профицит еврозоны в марте вырос до 26,9 млрд евро

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2018 года составило 26,9 млрд евро по сравнению с 18,9 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата.

В марте 2017 года был зафиксирован внешнеторговый профицит еврозоны на уровне 28,5 млрд евро.

Экспорт из 19 стран еврозоны в государства, которые не являются членами зоны евро, составил в позапрошлом месяце 199,9 млрд евро, снизившись на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Импорт сократился на 2,5% - до 173 млрд евро.

В 1-м квартале экспорт вырос на 2,5% - до 555,7 млрд евро, импорт поднялся на 1,4% и составил 506,3 млрд евро. Внешнеторговый профицит увеличился на 15%, составив 49,4 млрд евро.

В феврале в 28 странах Евросоюза положительное сальдо торгового баланса со странами, не являющимися членами ЕС, составило 11,5 млрд евро. При этом в 1-м квартале был зафиксирован дефицит в размере 6,1 млрд евро.