Доклад ООН: мировая экономика будет расти быстрее, чем ожидалось

По мнению экспертов ООН, налоговые послабления в США могут вызвать экономический рост, во всяком случае – в краткосрочной перспективе. В целом мировая экономика в этом и следующем году будет расти быстрее, чем ожидалось – рост составит более 3%, говорится в новом докладе ООН.

Вместе с тем авторы исследования предупреждают о факторах риска, которые могут оказать негативное влияние на ситуацию: торговые войны, протекционизм, слишком стремительные темпы повышения финансовой учетной ставки в США и геополитические проблемы. При этом прогнозы роста экономики России и других стран постсоветского пространства не изменились или изменились в сторону незначительного понижения.

Самые очевидные риски - это вероятность торговых конфликтов между ведущими экономиками, которая наметилась в последнее время, то есть односторонние торговые меры, которые, по сути дела, бросают вызов многосторонней торговой системе. Уже последние несколько лет те переговоры по дальнейшей либерализации торговли, дальнейшему прогрессу в рамках Всемирной торговой организации, по сути дела, были застопорены.

"Мы отметили в наших документах, что за последние несколько лет резко выросло число протекционистских мер, иногда они носят неявный характер. Это, скажем, барьеры, которые связаны с повышением тарифов на импорт, но это меры, которые могут привязаны к стандартам, меры, которые могут обязывать компании преимущественно делать закупки на внутреннем, на домашнем рынке. Мы рекомендовали не только предпринимать какие-то предупредительные, предохранительные меры, но также проводить программы содействия развивающимся странам с тем, чтобы, например, их продукция отвечала санитарным стандартам, когда дело касается пищевой промышленности". - сказал в интервью центру новостей ООН сотрудник департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян.

Другой риск, о котором говорится в докладе, - это повышенная неопределенность в плане коррекции кредитно-денежной политики в ведущих экономиках мира. В первую очередь, отметил Г.Агабекян, это нормализация кредитно-денежной политики в США.

"Недавно Федеральная резервная система подняла свою базовую ставку – буквально в марте, экономика на подъеме, но при этом вместо того, чтобы, скажем использовать этот шанс для увеличения бюджетных резервов, по сути дела происходит бюджетное стимулирование экономики за счет снижения налогов. Кроме того, мы знаем о масштабных проектах инвестиций в инфраструктуру, рассчитанных на несколько лет вперед. Циклический характер политики может спровоцировать инфляционные ожидания и может вызвать более быстрые, чем ожидалось темпы повышения процентной ставки. Эта неопределенность увеличивает риск волатильности, то есть неустойчивости глобального финансового рынка и перспективы более жестких условий ликвидности ставят в более тесные рамки многие развивающиеся страны за счет того, что более высокие затраты по займам, более высокие затраты на рефинансирование своего внешнего долга, возможное обесценивание их валют, возможное падение цены на их акции", - отметил Г.Агабекян..

ООН также видит достаточно высокие геополитические риски на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове, в восточной Украине. Их эскалация представляет довольно серьезный риск.

Кроме того, Г.Агабекян отметил довольно высокие уровни задолженности, особенно в корпоративном секторе крупных развивающихся стран.