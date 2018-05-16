Россия в марте увеличила вложения в US Treasuries после трех месяцев снижения

Россия в марте 2018 года увеличила вложения в американские казначейские обязательства (US Treasuries) впервые за четыре месяца, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Инвестиции РФ в US Treasuries выросли в позапрошлом месяце на $2,3 млрд, до $96,1 млрд с $93,8 млрд. В феврале вложения снизились на $3,1 млрд, в январе - на $5,3 млрд, в декабре - на $3,5 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США в марте Россия занимала 16-е место (как и в феврале).

В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд, затем, на фоне ухудшения отношений с западными государствами из-за украинского конфликта, наступил период сокращения вложений. В отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на сумму порядка $20-25 млрд. В 2015 году Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $6,1 млрд, в 2016 году - сократила на $6 млрд, в 2017 году - нарастила на $16,1 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в марте увеличил вложения в US Treasuries на $11 млрд, до $1,19 трлн.

Япония, занимающая второе место, сократила инвестиции на $16 млрд - до $1,04 трлн.

На третьем месте на конец марта находилась Ирландия с показателем $317,9 млрд (+$3,9 млрд), на четвертом - Бразилия, увеличившая вложения в US Treasuries на $13,1 млрд, до $286 млрд, на пятом - Великобритания ($263,7 млрд, +$13,2 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Каймановы острова, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте увеличился на $2,3 млрд, до $6,294 трлн. Из этой суммы $4,049 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.