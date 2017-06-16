РФ в апреле увеличила вложения в гособлигации США до $104,9 млрд

Россия в апреле 2017 года вновь увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) - на $5,1 млрд - до $104,9 млрд с $99,8 млрд месяцем ранее, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина. В марте российские инвестиции в US Treasuries выросли на $13,5 млрд.

По итогам 2016 года объем инвестиций уменьшился на $6 млрд. В списке крупнейших кредиторов США Россия в апреле находилась на 14-м месте.

Япония сократила вложения в US Treasuries в апреле на $12,4 млрд, однако сохранила позицию крупнейшего держателя американских долговых обязательств: объем принадлежащих стране US Treasuries составил $1,107 трлн.

Китай, занимающий второе место, увеличил инвестиции в казначейские облигации США в прошлом месяце на $4,6 млрд - до $1,092 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $299,9 млрд, далее следует Бразилия ($267,7 млрд), затем Каймановы острова ($256,8 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле сократился на $28,6 млрд и составил $6 трлн 073,7 млрд. Из этой суммы $3,912 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.