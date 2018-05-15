Последнее обновление: 15.05.2018 18:02

Белстат сообщает об увеличении на 7,6% реальных доходов белорусов в I квартале

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2018 г. составили 107,6% к уровню I квартала 2017 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.

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