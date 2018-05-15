Последнее обновление: 15.05.2018 18:02

Власти дали льготы Белорусско-китайскому инвестфонду

Указом №163 даны льготы Белорусско-китайскому инвестиционному фонду.

Его учредителями выступили китайская CITIC Construction и Беларусбанк. Китайской стороне принадлежит 60% в новой организации.

Уставной капитал составит 1 млн. долларов. Деньги фонда предполагается обменивать на акции и облигации белорусских компаний, которые пожелают привлечь его инвестиции. Фонд будет работать 10 лет.

Планируется, что фонд будет привлекать дополнительное финансирования на зарубежных и внутреннем рынке. Он также станет эмитентом ценных бумаг. Планируется, что за первые два года фонд проинвестирует проектов на 50 млн. долларов.

Указом фонду даются налоговые льготы и преференции, связанные с валютным регулированием и оборотом ценных бумаг.

Для обеспечения притока капитала в Беларусь, создания привлекательных условий финансирования указом предусматривается ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.

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