Китай готовится заключить торгово-экономическое соглашение с ЕАЭС

Китай рассчитывает заключить с ЕАЭС соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе предстоящего в мае Астанинского экономического форума, сообщил замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции КНР Лю Сюэсун.

"Данное соглашение планируется подписать в ближайшие дни, в ходе Астанинского экономического форума", - сказал представитель министерства коммерции КНР российским журналистам в Пекине.

Соглашение охватывает в том числе вопросы таможенных процедур, упрощения процедур международной торговли, вопросы интеллектуальной собственности и другие.

Он также отметил, что между Китаем и ЕАЭС началась работа над формированием договора о партнерских отношениях.

По словам представителя министерства коммерции КНР, торговый оборот Китая со странами ЕАЭС растет быстрыми темпами. "В 2017 году объем торговли между Китаем и членами ЕАЭС составил $109,4 млрд, увеличившись на 21%. За первый квартал нынешнего года эта цифра составила $29 млрд ", - сказал он.

Представитель Vинистерства коммерции КНР подчеркнул, что Китай остается крупнейшим торговым партнером ЕАЭС.